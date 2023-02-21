Российские ученые раскрыли секрет ладожских зодчих XII века

Российские ученые определили ранее неизвестные компоненты раствора, которым пользовались русские зодчие домонгольского периода. Такой материал применяли при возведении ладожских церквей XII века, сообщает журнал «Археологические вести».

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Исследователи из Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) применили отечественную оптико-электронную полиполяризационную систему. Она позволяет установить состав материала по специфике его свечения и способна обрабатывать микрофрагменты при компьютерном увеличении в 550 крат.

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Ученые отметили, что древнерусские монастыри отличаются большой прочностью. Некоторые из них сохранили первоначальные конструкции до наших дней, несмотря на бурную историю страны и многочисленные набеги, которые им пришлось пережить. Можно предположить, что архитектура зданий предполагала и защитную функцию – известно, что монахи могли по нескольку дней держать оборону в их стенах. Но оставалось неизвестным, как строители XII столетия могли добиться такого эффекта.

В рамках нового исследования ученые ИИМК РАН проанализировали фрагменты основных староладожских храмов и Климентовой башни. Результаты показали, что важнейшим компонентом строительного раствора были перемолотые ракушки с фрагментами моллюсков. Они богаты кальцием и в сочетании с известью значительно повышали прочность строений.

Дробленые ракушки создавали дополнительные центры кристаллизации. Также важную роль играл содержащийся в ракушечнике белок конхиолин – он препятствовал разрушению состава в щелочной среде. Кроме того, такой строительный материал отличался пластичностью.

Сырье для строительства привозили от известкового песчаника в поселении Княжище (Старая Ладога). Плинфу (аналог кирпича) доставляли из Новгорода.

Ученые полагают, что ладожская технология строительства оставалась неизменной на протяжении нескольких столетий, вплоть до XIV века. Позднее мастера стали заменять дробленый ракушечник цемянкой (кирпичной или керамической крошкой) и песком.

В 2023 году специалисты ИИМК РАН намерены провести исследование памятников Новгорода и других древних городов России. Они планируют установить, когда именно изменился состав раствора и как это повлияло на архитектуру послемонгольских племен.