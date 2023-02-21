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23 минуты назад

Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra жалуются на дефективный экран

Газета.Ru

Пользователи флагманского Samsung Galaxy S23 Ultra начали жаловаться в соцсетях на обнаруженный в экране дефект, из-за которого складывается ощущение «неровности» дисплея. Об этом сообщает портал Android Authority.

Владельцы Samsung Galaxy S23 Ultra жалуются на дефективный экран
Фото: Газета.ruГазета.ru

Так, пользователи стали обнаруживать бугорки в нижней правой или левой части экрана своих смартфонов. Этот эффект виден на сгибах экрана, из-за чего владельцы Galaxy S23 Ultra стали задаваться вопросом, исправен ли их гаджет. Причем сообщений о неработающем экране нет — жалобы основаны именно на внешних признаках.

Представители Samsung объяснили, что с дисплеем в Galaxy S23 Ultra все в порядке, несмотря на видимые неровности экрана. Отмечается, что некоторые части экрана Galaxy S23 Ultra могут казаться «раздавленными» или «сжатыми», когда на него попадают лучи света.

Однако пользователей не устроил такой ответ, так как у некоторых владельцев Galaxy S23 Ultra подобные проблемы не наблюдаются, что явно указывает на брак. Смогут ли пользователи заменить смартфон на новый по гарантии, не сообщается.

Причем, как выяснили СМИ, это не первый случай дефектного экрана — подобная проблема также была обнаружена в прошлых сериях Galaxy.

Ранее авторитетный инсайдер Ice Universe заявил, что 1 ТБ памяти может быть недостаточно для камеры Samsung Galaxy S23 Ultra.

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