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1 час назад

В WhatsApp появится новая функция

Газета.Ruиещё 3

В бета-версии WhatsApp 2.23.5.3 была обнаружена новая функция, которая называется Newsletter. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp работает над внедрением функции рассылки новостей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пока доподлинно неизвестно, в чем будет заключаться смысл этой функции, но предполагается, что она будет представлять собой ленту новостей. Согласно исследованию WABetaInfo, в Newsletter не будет рекламы, а также алгоритмов, создающих личные рекомендации для каждого пользователя — весь контент будет демонстрироваться в хронологическом порядке без приоритетов, как все чаты WhatsApp.

Сообщается, что пользователь сможет самостоятельно выбирать, на чью ленту подписаться, а его контакты не смогут видеть подписки. В WABetaInfo отметили, что версия 2.23.5.3 — первая бета, в которой есть упоминание Newsletter, что означает, что функция находится на ранней стадии разработки. Когда она станет доступна широкому кругу пользователей, остается неизвестным.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что команда разработчиков WhatsApp выпустила крупное обновление iOS-версии мессенджера, главной функцией которого является режим «картинка в картинке» (Picture in Picture (PiP).

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