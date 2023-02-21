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28 минут назад

Названа причина разгерметизации затопленного «Прогресс МС-21»

Елена Прошина

Утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового корабля «Прогресс МС-21» могла произойти в результате внешнего воздействия, сообщили в Роскосмосе. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказали в госкорпорации, диаметр отверстия в радиаторе, где произошла утечка, составлял порядка 12 мм. Чтобы проверить все версии причин возникновения такой ситуации, специалисты намерены сымитировать на земле повреждения корабля, из-за которых произошел данный инцидент.

Это поможет разработать меры по предотвращению подобных угроз в будущем при разработке космических аппаратов.

Напомним, утечка на «Прогрессе МС-21» произошла 11 февраля. В результате разгерметизировался контур корабля. В целях безопасности было принято решение об изоляции корабля от основной станции. В результате инцидента никто не пострадал, экипаж МКС продолжил обычную работу. Для определения причин ЧП в Роскосмосе была создана специальная комиссия.

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21»

Уточняется, что 26 февраля произойдет стыковка с МКС корабля «Союз МС-23», космонавты вернутся на землю.

Наука и техника,Видео,Роскосмос,
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