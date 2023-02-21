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45 минут назад

Астроном предупредил об опасных трех годах из-за вспышек на Солнце

РИА "ФедералПресс"

В 2024 году будет пик солнечных вспышек, такие явления на Солнце происходят в течение трех лет. Астроном Уссурийской астрофизической обсерватории Игорь Лопин рассказал «ФедералПресс» о вспышках на Солнце и о том, как они отражаются на всех сферах жизни.

Астроном рассказал, чем опасны вспышки на Солнце
Фото: EPA/NASAEPA/NASA

«Вспышки это взрывные выделения магнитной энергии, которые приходят в энергию заряженых частиц, электромагнитную энергию и т. д. », – объяснил эксперт.

По словам Лопина, суть самого солнечного цикла заключается в том, что магнитные поля всплывают на сфере Солнца и поднимаются в области фотосферы, хромосферы и короны. Эволюция магнитных полей приводит к тому, что эти области накапливают энергию и приводят к вспышкам на Солнце.

«Для Земли опасными являются те вспышки, направление выбросов которых совпадает с направлением Земли. Если вспышки происходят в направлении Земли, то это подразумевает большую опасность для людей», – подчеркивает астроном.

Лопин добавил: единственное, что спасает людей от мгновенной смерти в этой ситуации, – это то, что у Земли есть ярко выраженное магнитное поле. Во время вспышек происходят помехи в радиосигналах, нарушения в работе электронного оборудования. Процесс развития солнечной активности продлится до 2025 года.

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