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19 минут назад

Экипаж «Союза МС-22» вернется на Землю на полгода позже

Газета.Ruиещё 2

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Франциско Рубио вернутся на Землю в сентябре 2023 года на космическом корабле «Союзе МС-23». Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Экипаж «Союза МС-22» вернется на Землю на полгода позже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что изначально космонавты и астронавт должны были вернуться на Землю на корабле «Союзе МС-22» 28 марта текущего года.

Ранее «Роскосмос» сообщил о повреждении космического грузовика «Прогресс МС-21». Система терморегулирования грузовика перестала работать после того, как получила повреждение в результате внешнего воздействия.

В госкорпорации сообщили, что несгораемые элементы поврежденного «Прогресса МС-21», отстыковавшегося 18 февраля от МКС, затоплены в Тихом океане.

Разгерметизацию грузовика выявили 11 февраля. Из-за этого перенесли старт с Земли беспилотного «Союза МС-23». Он должен был вернуть экипаж МКС на Землю 20 февраля.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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