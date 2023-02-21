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23 минуты назад

Затопленный "Прогресс МС-21" разгерметизировался, скорее всего, из-за внешнего воздействия

ТАСС

Утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", затопленного в воскресенье, скорее всего, произошла из-за внешнего воздействия. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе во вторник.

Названа причина разгерметизации затопленного "Прогресс МС-21"
Фото: ТАССТАСС

"По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит госкорпорацию "Роскосмос"), "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", - заявили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, к соответствующим выводам специалисты пришли на основе снимков, которые были сделаны после отстыковки корабля от МКС. На них можно заметить изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.

«Роскосмос» сообщил о разгерметизации контура корабля «Прогресс МС-21»

"На них обнаружены отверстия, которые не фиксировались ни при изготовлении "Прогресса МС-21" на заводе, ни во время его подготовки к запуску на космодроме Байконур, ни во время полета и стыковки корабля с МКС", - подчеркнули в госкорпорации.

Наука и техника,РКК Энергия,Роскосмос,
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