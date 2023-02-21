Названа причина разгерметизации затопленного "Прогресс МС-21"

Утечка теплоносителя системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", затопленного в воскресенье, скорее всего, произошла из-за внешнего воздействия. Об этом сообщили журналистам в Роскосмосе во вторник.

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"По предварительным данным Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит госкорпорацию "Роскосмос"), "Прогресс МС-21", как и ранее "Союз МС-22", подвергся внешнему воздействию", - заявили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, к соответствующим выводам специалисты пришли на основе снимков, которые были сделаны после отстыковки корабля от МКС. На них можно заметить изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей.