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6 минут назад

В «Роскосмосе» сообщили, что стыковка корабля «Союз МС-23» с МКС назначена на 26 февраля

RT на русском

Стыковка с Международной космечской станцией корабля «Союз МС-23» запланирована на 26 февраля.

Стыковка корабля «Союз МС-23» с МКС назначена на 26 февраля
Фото: WikipediaWikipedia

Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

По данным ведомства, повреждение корабля «Прогресс МС-21», которое привело к утечке теплоносителя системы терморегулирования, скорее всего, вызвано внешним воздействием.

«Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля «Союз МС-23» 24 февраля и его стыковки к МКС 26 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее госкомиссия разрешила вывоз и установку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе 21 февраля, её пуск с беспилотным кораблём «Союз МС-23» планируется 24 февраля в 03:24:27 мск.

Наука и техника,Роскосмос,
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