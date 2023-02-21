Стыковка корабля «Союз МС-23» с МКС назначена на 26 февраля

Стыковка с Международной космечской станцией корабля «Союз МС-23» запланирована на 26 февраля.
Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».
По данным ведомства, повреждение корабля «Прогресс МС-21», которое привело к утечке теплоносителя системы терморегулирования, скорее всего, вызвано внешним воздействием.
«Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля «Союз МС-23» 24 февраля и его стыковки к МКС 26 февраля», — говорится в сообщении.
Ранее госкомиссия разрешила вывоз и установку ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе 21 февраля, её пуск с беспилотным кораблём «Союз МС-23» планируется 24 февраля в 03:24:27 мск.