Стыковка корабля «Союз МС-23» с МКС назначена на 26 февраля

Стыковка с Международной космечской станцией корабля «Союз МС-23» запланирована на 26 февраля.

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Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

По данным ведомства, повреждение корабля «Прогресс МС-21», которое привело к утечке теплоносителя системы терморегулирования, скорее всего, вызвано внешним воздействием.

«Полученная информация позволила государственной комиссии принять решение о возможности беспилотного запуска корабля «Союз МС-23» 24 февраля и его стыковки к МКС 26 февраля», — говорится в сообщении.