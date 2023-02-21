Китай обратился к мировому сообществу по поводу биолабораторий

Власти КНР призывают международное сообщество усилить сотрудничество в сфере обеспечения безопасности биологических лабораторий и их исследований. Об этом говорится в представленной Китаем концепции инициативы глобальной безопасности, текст которой распространило во вторник агентство Xinhua.
"Необходимо продвигать ответственное отношение к биологическим исследованиям и содействовать тому, чтобы все участники на добровольной основе соблюдали Тяньцзиньское руководство для кодекса поведения ученых по биологической безопасности", - сказано в документе.
"Необходимо вместе усиливать биологическую безопасность лабораторий, сокращать риски в сфере биологической безопасности, а также содействовать здоровому развитию биотехнологий", - указывается в тексте инициативы.
Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.