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48 минут назад

Китай призвал мировое сообщество усилить безопасность биолабораторий

ТАСС

Власти КНР призывают международное сообщество усилить сотрудничество в сфере обеспечения безопасности биологических лабораторий и их исследований. Об этом говорится в представленной Китаем концепции инициативы глобальной безопасности, текст которой распространило во вторник агентство Xinhua.

Китай обратился к мировому сообществу по поводу биолабораторий
Фото: ТАССТАСС

"Необходимо продвигать ответственное отношение к биологическим исследованиям и содействовать тому, чтобы все участники на добровольной основе соблюдали Тяньцзиньское руководство для кодекса поведения ученых по биологической безопасности", - сказано в документе.

"Необходимо вместе усиливать биологическую безопасность лабораторий, сокращать риски в сфере биологической безопасности, а также содействовать здоровому развитию биотехнологий", - указывается в тексте инициативы.

Инициатива глобальной безопасности была предложена председателем КНР Си Цзиньпином в апреле 2022 года.

Наука и техника,Цзиньпин Си,
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