НАСА дало грант на разработку ядерного космического двигателя

Институт передовых концепций НАСА дал грант компании Positron Dynamics на разработку нового типа ракетного двигателя на осколках ядерного деления (fission fragment rocket engine, FFRE). Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Фото: ТАСС ТАСС

Специалисты Positron Dynamics предложили поместить радиоактивный материал в сверхлегкий аэрогель и использовать сверхпроводящий магнит для удержания продуктов деления. Аэрогели представляют собой сверхлегкий материал, который способен вмещать в себя частицы топлива и при этом является удобным для отправки радиоактивного вещества на космическую орбиту.

Сверхпроводящие магниты обычно используются в экспериментальных термоядерных установках, где они используются для удержания плазмы, необходимой для нагрева термоядерного топлива, и защиты стенок от контакта с ней. Добавление одного магнита к FFRE позволит направлять все осколки деления в одном направлении, создавая тягу. У этого решения есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что продукты ядерной реакции не могут повредить другие части двигателя.