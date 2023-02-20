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42 минуты назад

В сети появились фотографии необычного смартфона OnePlus

Газета.Ru

Компания OnePlus опубликовала тизеры нового смартфона OnePlus 11 Concept, полноценная презентация которого состоится в рамках техновыставки Mobile World Congress 2023 (MWC). Об этом сообщает издание Engadget.

Появились фотографии необычного смартфона OnePlus
Фото: OnePlusOnePlus

На опубликованных изображениях виден смартфон, задняя часть которого украшена полосками неоновой подсветки. Подсветка обрамляет круглый блок камер, а также извилинами заполняет почти всю площадь тыльной панели.

Неясно, будут ли неоновые полоски иметь только декоративную функцию или же у них есть еще какая-нибудь роль. На одном из изображений видно, что панель с подсветкой располагается между крышкой корпуса и внутренней частью OnePlus 11 Concept. Из-за этого создается ощущение, что неоновые полоски – это не подсветка, а схема системы охлаждения.

Как бы там ни было, в Engadget считают данное решение удачным, поскольку One Plus 11 является одним из лучших игровых смартфонов. Полоски же, будь они частью продвинутой системы охлаждения или просто подсветкой, подчеркнут игровые свойства смартфона.

MWC 2023 пройдет в Барселоне. Техновыставка стартует 27 февраля.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что пользователи смартфонов OnePlus Ace 2 начали жаловаться на проблемы с дисплеем.

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