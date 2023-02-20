Астроном объяснил, почему необходимо направить космический зонд к Урану в 2032 году

Американский астроном Кэтлин Мандт объяснил, почему Уран необходимо исследовать с помощью специального аппарата. Статья об этом опубликована в журнале Science.

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Во-первых ученый отмечает, что выбор Марса в качестве основного объекта для изучения был обусловлен его близостью к Земле и наличием твердой поверхности, на которую можно сесть. Уран же, напротив, обладает плотной атмосферой и непригоден для посадок из-за отсутствия суши.

Несмотря на это, считает Кэтлин Мандт, исследования Урана крайне важны. Эта планета движется по орбите, вращаясь «на боку» — то есть, ось вращения наклонена к плоскости орбиты почти на 90 градусов. Из-за этого на планете происходят явно выраженные сезонные колебания с периодом в 84 земных года, кроме того, в период возможного наблюдения с Земли повернутая к нам сторона Урана покрыта туманами и облаками. Это существенно затрудняет исследование и ограничивает объем получаемых данных.

Уран относится к классу ледяных гигантов, его атмосфера состоит в основном из водорода и гелия. У этой планеты есть 27 лун и кольца, которые также повторяют странный наклон оси вращения. За всю историю лишь аппарат «Вояджер-2» совершил близкий пролет мимо планеты, но сейчас неподходящее время для запуска нового. Удачное для запуска орбитальное положение планет возникнет в 2032 году, когда в полете можно будет сэкономить топливо за счет серии гравитационных маневров. Разработку аппарата же можно начать уже сейчас, к чему и призывает ученый.