В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
19 минут назад

Компания Caviar сделала чехол для Apple Watch из самого черного материала за 300 тыс. руб.

Газета.Ru

Российская компания Caviar, специализирующаяся на создании кастомных iPhone и аксессуаров для техники Apple из дорогостоящих материалов, представила новый чехол для Apple Watch, который имеет покрытие из аналога самого черного в мире вещества – Vantablack.

Компания Caviar сделала чехол для Apple Watch из самого черного материала за 300 тыс. руб.
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Аксессуар получил название Supreme Flying Diamonds и представляет собой браслет и ячейку для Apple Watch. Supreme Flying Diamonds сделан из легкого авиационного титана, «как у лучших швейцарских часов». Безель чехла украшен 12 бриллиантами диаметром 1,8 мм. Весь корпус чехла покрыт материалом, который Caviar называется аналогом краски Vantablack.

«Caviar пополнил свою коллекцию роскошными инженерными и дизайнерскими работами. Наши художники создали корпус для Apple Watch в стиле швейцарской классики и покрыли его аналогом Vantablack. Уникальный материал поглощает солнечные лучи и создает насыщенный черный оттенок», – гласит описание продукта.

Vantablack считается самым черным материалом на земле. Он поглощает более 99,9% падающего на него света. В Caviar утверждают, что, если Supreme Flying Diamonds расположить перед черным фоном, глазу будут видны лишь левитирующие драгоценные камни.

Как и другие изделия Caviar, новый чехол для Apple Watch является лимитированным и крайне дорогим аксессуаром – Supreme Flying Diamonds стоит до 299 тыс. руб.

Наука и техника,Apple,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий