Компания Caviar сделала чехол для Apple Watch из самого черного материала за 300 тыс. руб.

Российская компания Caviar, специализирующаяся на создании кастомных iPhone и аксессуаров для техники Apple из дорогостоящих материалов, представила новый чехол для Apple Watch, который имеет покрытие из аналога самого черного в мире вещества – Vantablack.

Аксессуар получил название Supreme Flying Diamonds и представляет собой браслет и ячейку для Apple Watch. Supreme Flying Diamonds сделан из легкого авиационного титана, «как у лучших швейцарских часов». Безель чехла украшен 12 бриллиантами диаметром 1,8 мм. Весь корпус чехла покрыт материалом, который Caviar называется аналогом краски Vantablack.

«Caviar пополнил свою коллекцию роскошными инженерными и дизайнерскими работами. Наши художники создали корпус для Apple Watch в стиле швейцарской классики и покрыли его аналогом Vantablack. Уникальный материал поглощает солнечные лучи и создает насыщенный черный оттенок», – гласит описание продукта.

Vantablack считается самым черным материалом на земле. Он поглощает более 99,9% падающего на него света. В Caviar утверждают, что, если Supreme Flying Diamonds расположить перед черным фоном, глазу будут видны лишь левитирующие драгоценные камни.