В России разработают сверхзвуковой бизнес-джет

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские инженеры всё ещё трудятся над созданием сверхзвукового бизнес-джета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что ОАЭ по прежнему сохраняют желание принять участие в этом проекте. По словам Мантурова, Россия пригласила к разработке коллег на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Согласно словам вице-премьера сотрудничество уже осуществляется, но на данный момент не в активной фазе.

Мантуров также уточнил, что в 2027 году Россия планирует получить ещё не опытный образец, но «демонстратор технологий».

«Опытный образец – это огромные инвестиции, первая задача – отработать саму технологию», – объяснил он.

Напомним, что российский проект по разработке сверхзвукового бизнес-джета был анонсирован в 2019 году. Тогда рассматривалась возможность совместной разработки с предприятием суверенного фонда ОАЭ Mubadala.