В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту

В России разработают сверхзвуковой бизнес-джет

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российские инженеры всё ещё трудятся над созданием сверхзвукового бизнес-джета. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России разработают сверхзвуковой бизнес-джет
© РИА Новости

Он также добавил, что ОАЭ по прежнему сохраняют желание принять участие в этом проекте. По словам Мантурова, Россия пригласила к разработке коллег на уровне научно-исследовательских институтов РФ и ОАЭ. Согласно словам вице-премьера сотрудничество уже осуществляется, но на данный момент не в активной фазе.

Мантуров также уточнил, что в 2027 году Россия планирует получить ещё не опытный образец, но «демонстратор технологий».

«Опытный образец – это огромные инвестиции, первая задача – отработать саму технологию», – объяснил он.

Напомним, что российский проект по разработке сверхзвукового бизнес-джета был анонсирован в 2019 году. Тогда рассматривалась возможность совместной разработки с предприятием суверенного фонда ОАЭ Mubadala.

Ранее Денис Мантуров посетил международную выставку вооружений и военной техники IDEX 2023 в Абу-Даби.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий