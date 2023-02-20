Ozon Global продаёт новый флагманский смартфон OnePlus 11 с 512 ГБ

На Ozon Global можно купить OnePlus 11 с 512 ГБ за 52,5 тысячи рублей. Это выгодное предложение: даже на AliExpress устройство предлагают по более высокой цене.

Фото: ferra.ru ferra.ru

На AliExpress минимальная цена на модель у некоторых продавцов составляет не менее 71 тысячи рублей. А на Яндекс Маркете или Price.ru смартфон вообще не найти. На Ozon скидку можете проверить самостоятельно. В наличии есть OnePlus 11 и чёрного, и зелёного цвета, но зелёного больше. Отметим, что, как обычно, акция проверена лишь на момент публикации заметки. Товар может закончиться в любой момент.