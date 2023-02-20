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40 минут назад

Ozon Global продаёт новый флагманский смартфон OnePlus 11 с 512 ГБ по минимальной цене

Ferra.ru

На Ozon Global можно купить OnePlus 11 с 512 ГБ за 52,5 тысячи рублей. Это выгодное предложение: даже на AliExpress устройство предлагают по более высокой цене.

Ozon Global продаёт новый флагманский смартфон OnePlus 11 с 512 ГБ
Фото: ferra.ruferra.ru

На AliExpress минимальная цена на модель у некоторых продавцов составляет не менее 71 тысячи рублей. А на Яндекс Маркете или Price.ru смартфон вообще не найти. На Ozon скидку можете проверить самостоятельно. В наличии есть OnePlus 11 и чёрного, и зелёного цвета, но зелёного больше. Отметим, что, как обычно, акция проверена лишь на момент публикации заметки. Товар может закончиться в любой момент.

Стоит упомянуть, что недавно модель OnePlus 11 попала в центр небольшого скандала. Многие купили этот смартфон с китайской прошивкой, а затем заметили, что система выдаёт предупреждение об ограничениях в отношении функции вызова. Однако позже стало ясно, что звонки не блокируются на самом деле. Уведомление об ограничениях можно смахнуть и пользоваться смартфоном дальше. Также, если вы сильно переживаете, можно обратиться в сервисный центр Telemix за бесплатной помощью. Тем не менее OnePlus 11 лучше профилактически перепрошить. Инструкция есть на форуме 4PDA.

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