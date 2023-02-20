Мимо Земли пролетел темный вытянутый астероид

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии изучили астероид под названием 2011 AG5, пролетевший мимо Земли 3 февраля на расстоянии около 1,8 миллиона километров. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

Фото: NASA NASA

Астероид отслеживали с помощью Сети дальней космической связи. Показано, что размер космического странника составляет около 500 метров в длину и около 150 метров в ширину, что сравнимо с небоскребом Эмпайр-стейт-билдинг.

По словам астрономов, этот объект является самым вытянутым из 1040 астероидов, сближавшихся с Землей и наблюдавшихся радаром на сегодняшний день. 2011 AG5 имеет тонкие темные и светлые области, которые могут указывать на мелкие детали рельефа, размер которых составляет как минимум несколько десятков метров в поперечнике.