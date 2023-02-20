В США вылупился птенец вымирающего вида африканских пингвинов

Три птенца африканских пингвинов вылупились в неволе в США. Об этом сообщает Associated Press.

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За последние десятилетия численность африканских пингвинов резко сократилась, и они занесены Международным союзом охраны природы в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Только за последние два года их численность сократилась на 23%. В дикой природе эти птицы обитают в ЮАР, Намбии и окрестных островах, взрослые особи вырастают до 70 сантиметров и 5 килограмм.

«Таким образом, любое успешное вылупление является поводом для радости», — говорит Джесс Перанто, один из сотрудников аквариума OdySea, где вылупились птенцы.

Программа разведения, созданная Ассоциацией зоопарков и аквариумов, направлена на создание жизнеспособного генетического фонда для вида. Представители организации говорят, что двое из трех цыплят вышли из одной кладки, сделанной Моджо и Лемье — «мощной» с точки зрения размножения пары, которая была подобрана для спаривания специалистами. Третий птенец родился у родителей-«новичков» Бабблса и Уизли.

Цыплятам еще не дали имена, также неизвестен их пол. На данный момент они известны под номерами 42, 43 и 44.