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26 минут назад

Ученые изучают межзвездную среду с помощью телескопа Джеймса Уэбба

AstroNewsиещё 1

Распространено мнение, что, за исключением крупных небесных объектов, таких как планеты, звезды и астероиды, космическое пространство пусто. На самом деле галактики заполнены межзвездной средой (МЗС) – газом и пылью, которые пронизывают пространство между этими крупными объектами. Важно отметить, что при правильных условиях именно из неё формируются новые звезды.

Ученые изучают межзвездную среду с помощью телескопа Джеймса Уэбба
Фото: AstroNewsAstroNews

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего опубликовали результаты исследования в специальном выпуске Astrophysical Journal Letters, посвященном их работе с использованием изображений передовых телескопов в рамках программы JWST Cycle 1 Treasury.

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«С помощью JWST вы можете создавать невероятные карты близлежащих галактик с очень высоким разрешением, которые обеспечивают удивительно подробные изображения межзвездной среды», – заявила доцент физики Карин Сандстром, один из главных исследователей проекта.

Галактики, которые изучала группа Сандстром, находятся относительно близко, на расстоянии около 30 миллионов световых лет. Исследователи сосредоточились на специфическом компоненте межзвездной среды – полициклических ароматических углеводородах (ПАУ). ПАУ — это мелкие частицы пыли размером с молекулу, и именно небольшой размер делает их такими ценными для исследователей.

Когда ПАУ поглощают фотон от звезды, они вибрируют. Этого обычно не происходит с более крупными частицами. Колебательные свойства ПАУ позволяют исследователям наблюдать многие важные характеристики, включая размер, ионизацию и структуру.

Несмотря на то, что ПАУ по массе не составляют большой доли от общего количества МЗС, они важны, потому что легко ионизируются — процесс, который может производить фотоэлектроны, которые нагревают остальной газ в МЗС. Лучшее понимание ПАУ приведет к лучшему пониманию физики МЗС. Астрофизики надеются, что JWST поможет составить представление о том, как образуются ПАУ, как они изменяются и разрушаются.

Предыдущие карты содержали гораздо меньше деталей — по сути, они выглядели как галактические сгустки. С четкостью, обеспечиваемой JWST, астрофизики теперь могут видеть газовые нити и даже «пузыри», выдуваемые новорожденными звездами.

Программа Cycle 1 Treasury является частью более крупного проекта под названием PHANGS (Физика с высоким угловым разрешением в близлежащих галактиках). PHANGS изучает звездообразование и МЗС, используя многоволновые изображения с ALMA и VLT в Чили.

Наука и техника,Американские ученые,
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