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37 минут назад

Почти половина американских сотрудников могут отработать весь день через смартфон

Ferra.ru

Недавний опрос 2000 взрослых американцев показал, что семь из десяти (70%) считают, что приложения постепенно заменяют веб-сайты. А для многих смартфон и вовсе выступает рабочим инструментом.

Почти половина американских сотрудников могут отработать весь день через смартфон
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Каждый четвёртый (26%) опрошенный заявил, что может прожить год без использования стандартного компьютерного браузера. 69 % используют свои смартфоны ежедневно и лишь 44% сообщают о подобном использовании компьютера или ноутбука. 46% респондентов даже могут проработать целый день со своего смартфона.

Когда американцев спросили, что бы они предпочли, если бы им пришлось выбирать между смартфоном и компьютером, 59% ответили, что телефон. 36% считают, что без смартфона они могут прожить меньше дня.

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