Древнеримская деревяшка оказалась фаллосом

«Размер фаллоса и тот факт, что он был вырезан из дерева, вызывает ряд вопросов о его использовании в древности. Мы не можем быть уверены в его предполагаемом использовании, в отличие от большинства других фаллических объектов, которые символически используют эту форму для четкой функции, например, талисмана на удачу», — рассказал Роберт Коллинз из Ньюкаслского университета.