Древнеримская деревяшка оказалась фаллосом

Британские археологи выяснили, что фаллический предмет из древнеримского форта Виндоланда может быть древнейшей деревянной римской секс-игрушкой. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.
В 1992 году археологи вели раскопки на месте древнеримского форта Виндоланда на севере современной Англии. Среди находок оказался деревянный фаллос длиной 17 сантиметров, датируемый II веком нашей эры. Изначально ученые предположили, что предмет использовался как защитный амулет или пестик для измельчения ингредиентов.
«Размер фаллоса и тот факт, что он был вырезан из дерева, вызывает ряд вопросов о его использовании в древности. Мы не можем быть уверены в его предполагаемом использовании, в отличие от большинства других фаллических объектов, которые символически используют эту форму для четкой функции, например, талисмана на удачу», — рассказал Роберт Коллинз из Ньюкаслского университета.
Ученые подробно проанализировали объект с помощью современных технологий. Они обнаружили, что оба конца предмета были более гладкими, чем его середина. Следовательно, к ним регулярно прикасались, что и натолкнуло исследователей на их вывод. По их словам, объект может быть самой древней известной римской деревянной секс-игрушкой.
«Мы знаем, что древние римляне и греки использовали сексуальные приспособления — этот предмет из Виндоланды может быть примером одного из них», — отметил Роберт Коллинз.