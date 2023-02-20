Телескоп Джеймс Уэбб наблюдает паутины из газа и пыли в близлежащих галактиках

Исследователи, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, наблюдают за звездообразованием, газом и пылью в близлежащих галактиках в инфракрасном диапазоне длин волн с беспрецедентным разрешением. Полученные данные позволили собрать первоначальную коллекцию из 21 исследовательской работы, которая дает новое представление о том, как некоторые из мельчайших процессов в нашей Вселенной влияют на эволюцию крупнейших объектов в космосе.

Фото: AstroNews AstroNews

Масштабное исследование близлежащих галактик за первый год научной деятельности «Уэбба» проводится коллаборацией PHANGS, в которой участвуют более 100 ученых со всего мира.

Видео дня

Команда изучает разнообразную выборку из 19 спиральных галактик. За первые несколько месяцев научной деятельности «Уэбба» состоялись наблюдения пяти из этих объектов — M74, NGC 7496, IC 5332, NGC 1365 и NGC 1433.

Изображения, полученные прибором среднего инфракрасного диапазона MIRI, показывают наличие сети высокоструктурированных объектов внутри этих галактик — светящихся пылевых полостей и огромных газовых пузырей, выстилающих спиральные рукава. В некоторых наблюдаемых областях близлежащих галактик эта сеть построена как из отдельных, так и из перекрывающихся оболочек и пузырьков, где молодые звезды выделяют энергию.

«Области, которые полностью темны на изображениях «Хаббла», освещаются в мельчайших деталях на этих новых инфракрасных изображениях, что позволяет нам изучить, как пыль в межзвездной среде поглощала свет от формирующихся звезд и излучала его обратно в инфракрасном диапазоне, освещая сложную сеть газа и пыли», ¬– сказала член команды Карин Сандстром из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Возможности «Уэбба» позволяют проникать сквозь пыль, соединяя недостающие кусочки головоломки. Например, определенные длины волн, наблюдаемые MIRI (7,7 и 11,3 мкм) и камерой ближнего инфракрасного диапазона (3,3 мкм), чувствительны к излучению полициклических ароматических углеводородов, которые играют решающую роль в формировании звезд и планет. Изучение этих взаимодействий в мельчайших масштабах может помочь получить представление о более широкой картине того, как галактики эволюционировали с течением времени.