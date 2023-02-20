Телескоп Джеймс Уэбб наблюдает паутины из газа и пыли в близлежащих галактиках

Исследователи, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба, наблюдают за звездообразованием, газом и пылью в близлежащих галактиках в инфракрасном диапазоне длин волн с беспрецедентным разрешением. Полученные данные позволили собрать первоначальную коллекцию из 21 исследовательской работы, которая дает новое представление о том, как некоторые из мельчайших процессов в нашей Вселенной влияют на эволюцию крупнейших объектов в космосе.
Масштабное исследование близлежащих галактик за первый год научной деятельности «Уэбба» проводится коллаборацией PHANGS, в которой участвуют более 100 ученых со всего мира.
Команда изучает разнообразную выборку из 19 спиральных галактик. За первые несколько месяцев научной деятельности «Уэбба» состоялись наблюдения пяти из этих объектов — M74, NGC 7496, IC 5332, NGC 1365 и NGC 1433.
Изображения, полученные прибором среднего инфракрасного диапазона MIRI, показывают наличие сети высокоструктурированных объектов внутри этих галактик — светящихся пылевых полостей и огромных газовых пузырей, выстилающих спиральные рукава. В некоторых наблюдаемых областях близлежащих галактик эта сеть построена как из отдельных, так и из перекрывающихся оболочек и пузырьков, где молодые звезды выделяют энергию.
«Области, которые полностью темны на изображениях «Хаббла», освещаются в мельчайших деталях на этих новых инфракрасных изображениях, что позволяет нам изучить, как пыль в межзвездной среде поглощала свет от формирующихся звезд и излучала его обратно в инфракрасном диапазоне, освещая сложную сеть газа и пыли», ¬– сказала член команды Карин Сандстром из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Возможности «Уэбба» позволяют проникать сквозь пыль, соединяя недостающие кусочки головоломки. Например, определенные длины волн, наблюдаемые MIRI (7,7 и 11,3 мкм) и камерой ближнего инфракрасного диапазона (3,3 мкм), чувствительны к излучению полициклических ароматических углеводородов, которые играют решающую роль в формировании звезд и планет. Изучение этих взаимодействий в мельчайших масштабах может помочь получить представление о более широкой картине того, как галактики эволюционировали с течением времени.
Первоначальные выводы команды, состоящие из 21 отдельного исследования, были недавно опубликованы в специальном выпуске Astrophysical Journal Letters.