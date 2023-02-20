TECNO объявляет старт продаж флагманского смартфона PHANTOM X2 Pro

TECNO, инновационный бренд смартфонов и умных устройств, анонсировал старт продаж TECNO PHANTOM X2 Pro – флагманского смартфона с первым в мире блоком камер, оснащенным выдвижным портретным объективом.

Фото: TECNO TECNO

Новый уровень фото- и видео-возможностей

TECNO PHANTOM X2 Pro оснащен 50 Мп выдвижным портретным объективом с фокусным расстоянием 65 мм, широкой диафрагмой F1.49 и глубиной резкости 18,9 см. Оптическое приближение 2.5Х позволит получить художественный эффект боке для потрясающих портретных фотографий и видеороликов.

Основная камера 50 Мп с семью линзами и большой матрицей 1/1.3” обеспечивает яркие и качественные фотографии в высоком разрешении даже при недостаточном освещении.

13 Мп сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 ° способна захватить больше объектов в кадре, что поможет сделать красивые снимки и видеоролики даже с минимального расстояния до объектов, а наличие автофокуса позволит максимально приблизиться вплоть до 4 см даже к небольшому предмету съёмки и получить прекрасные макроснимки.

Фронтальная камера с высоким разрешением 32 мп и технологией биннинга пикселей 4в1 обладает повышенной светочувствительностью модуля, что даёт возможность получить изображение с лучшей передачей цветов в условиях низкой освещенности.

TECNO

Флагманская производительность

PHANTOM X2 Pro работает на базе 4-нанометрового процессора MediaTek Dimensity 9000 5G. Это первый в мире 4-нанометровый процессор на 15.3 млрд транзисторов. Архитектура чипа обеспечивает идеальную флагманскую производительность и энергоэффективность.

Продвинутые возможности процессора также гарантируют превосходное качество съемки. Искусственный интеллект оптимально справляется с ретушью, оптимизацией освещения и рендерингом. Процессор оснащен чипом Imagiq 790 ISP 7-ого поколения с возможностью обрабатывать 9 миллиардов пикселей в секунду, что расширяет фото- и видео-возможности смартфона.

TECNO

Плавная работа экрана

6,8” AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 х 2400 подарит новый уровень взаимодействия с визуальным контентом. Закругленные боковые грани экрана позволят полностью погрузиться в интересный фильм или любимую игру и оценить высокое качество картинки без боковых рамок. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев быстро и комфортно разблокирует устройство.

TECNO

Утонченный дизайн и эргономичная форма

PHANTOM X2 Pro разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность и комфорт в использовании. Эргономичная форма с закруглениями в 71° позволяет комфортно держать смартфон в руке, а 3,5D закругленные края блока камер добавляют утонченности дизайну.

Корпус смартфона выполнен из алюминия, а задняя панель смартфона в цвете “Звездная пыль” из прочного стекла, прошедшего 11 уровней обработки для достижения мерцающего эффекта.

TECNO

Меньше пластика с заботой об экологии

Дизайн лимитированной версии PHANTOM X2 Pro в цвете “Марсианский оранжевый” учитывает принципы экологии, поэтому задняя крышка смартфона частично изготавливается из переработанного пластика, собранного в Индийском океане. Таким образом при производстве PHANTOM X2 Pro выбросы углекислого газа сокращаются примерно на 38%, благодаря чему новинка была удостоена наград IDA и Loop Design Awards в области экологичного дизайна.

TECNO PHANTOM X2 Pro уже доступен по промо цене 59 990 рублей на маркетплейсе OZON, а также в магазинах DNS, Билайн, М.Видео, Эльдорадо и МТС. В ближайшее время новинка появится и у других партнеров. Лимитированная версия PHANTOM X2 Pro “Марсианский оранжевый” доступна в официальном магазине TECNO на OZON, Эльдорадо и М.Видео.

Наличие в магазинах можно проверить на официальном сайте компании TECNO.

* Реклама