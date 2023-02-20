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1 час назад

Учёные определили вредные пары в университете

Ferra.ru

Вы подозревали, что не все пары в универе полезны? Учёные подтвердили вашу догадку.

Учёные определили вредные пары в университете
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследования показывают, что те студенты, которые посещают большую часть пар и хорошо спят, с большей вероятностью получают хорошие оценки в конце семестра. Однако во многих вузах первые занятия начинаются рано утром. Из-за этого многие студенты испытывают недосып.

Учёные решили проверить, связаны ли ранние утренние пары с более низкой посещаемостью, более коротким сном и плохой успеваемостью. Оказалось, что посещаемость лекций была примерно на 10% ниже для занятий в восемь утра по сравнению с более поздними парами. Студенты, которые ходили на утренние пары, в среднем спали на час меньше прогульщиков. При этом чем чаще люди приходили на утренние занятия, тем ниже был их средний балл.

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