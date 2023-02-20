Ученые предупредили о мощных вспышках на Солнце

Вспышки самого высокого класса Х могут произойти на Солнце 20 и 21 февраля, говорится в прогнозе на понедельник и вторник, опубликованном Институтом прикладной геофизики (ИПГ).
Интенсивность рентгеновского излучения солнечных вспышек обозначается латинскими буквами A, B, C, M, X, где X присваивается самым мощным вспышкам. Солнце представляет собой шар из кипящей плазмы, верхние слои которого постоянно "перемешиваются", что в сочетании с высокой электропроводностью его материи создает сильное магнитное поле. Линии этого поля часто выходят за пределы более плотных слоев Солнца и разрываются, что приводит к появлению пятен, вспышек и мощных корональных выбросов.
"Вспышечная солнечная активность 20-21 февраля ожидается умеренная, есть вероятность вспышек класса Х", - говорится в прогнозе Гелиофизической службы ФГБУ "ИПГ".
Ранее на нашей звезде ученые 17 февраля в 23:16 мск зафиксировали в рентгеновском диапазоне вспышку самого высокого класса Х2.3/2B, она продлилась 72 минуты и сопровождалась всплеском радиоизлучения и выбросом корональной массы светила. В качестве эффекта от вспышки ученые ждали начала магнитной бури на Земле 20 февраля, но, по данным мурманской станции, магнитная буря с постепенным началом была зарегистрирована 19 февраля в 02 мск.