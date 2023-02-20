Радар NASA передал изображение околоземного астероида 2011 AG5

2011 AG5 относится к группе околоземных астероидов. 3 февраля он прошел мимо Земли на расстоянии 1,8 млн километров, что примерно в 5 раз больше расстояния между Луной и Землей. Хотя не было никакого риска его столкновения с Землей, ученые стремились получить данные об этом астероиде, в том числе о его точном размере, форме, характеристике поверхности и орбите.