Радар NASA передал изображение околоземного астероида 2011 AG5

Ученые получили радарный снимок околоземного астероида 2011 AG5. Об этом сообщает NASA.
2011 AG5 относится к группе околоземных астероидов. 3 февраля он прошел мимо Земли на расстоянии 1,8 млн километров, что примерно в 5 раз больше расстояния между Луной и Землей. Хотя не было никакого риска его столкновения с Землей, ученые стремились получить данные об этом астероиде, в том числе о его точном размере, форме, характеристике поверхности и орбите.
Для этих целей астрономы применили установленный в Калифорнии радар Goldstone Solar System Radar системы Deep Space Network, чей диаметр апертуры достигает 70 метров. Выяснилось, что астероид имеет вытянутую форму — 500 метров в длину и 150 метров в ширину. Из 1040 объектов, наблюдавшихся с помощью радаров, 2011 AG5 оказался самым вытянутым. Кроме того, на одном из «полушарий» астероида обнаружили впадину, а также рельеф — полосы шириной несколько десятков метров.
Исследование астероидов имеет важное значение для понимании истории Солнечной системы.