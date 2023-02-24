Как подключить телефон к телевизору: 6 способов с инструкцией

Если раньше телевизор использовался исключительно для просмотра телеканалов, то сейчас он стал куда более функциональным устройством, и в связке со смартфоном позволяет просматривать фотографии, фильмы, таблицы, запускать ролики с YouTube и играть в игры. Какой способ подключения телефона и ТВ выбрать, разбирался «Рамблер».

Фото: РИА Новости РИА Новости

1. Подключение телефона к телевизору через USB

Видео дня

Самый простой способ подключить телефон к телевизору - это соединение двух устройств по USB-кабелю. Этот способ можно использовать и для Android-смартфона, и для обычного, «кнопочного» мобильного телефона. При соединении телефон будет использоваться как флешка.

Для этого воткните стандартный провод, который вы используете для зарядки смартфона, в соответствующие разъемы на устройствах и выберите на телевизоре в качестве источника сигнала (Source) USB-порт. При необходимости подтвердите режим подключения на телефоне. На экране телевизора отобразится структура папок или список файлов телефона, навигацию по ним можно осуществлять при помощи пульта, пишет «Лайфхакер».

Не все смартфоны могут воспроизводить видео через USB, поэтому перед подключением необходимо убедиться, что ваше устройство поддерживает функцию видеовыхода через разъем, отмечает РБК.

2. Подключение через HDMI-кабель

Если необходимо, чтобы изображение на экране телевизора полностью повторяло экран смартфона, то для соединения устройств используется HDMI-кабель, который чаще всего докупается отдельно. То, какой именно кабель потребуется, зависит от разъема смартфона - HDMI — Type-C, HDMI — microUSB или HDMI — Lightning, напоминает «Фотосклад expert».

После соединения устройств проводом, нужно в качестве источника сигнала выбрать HDMI. После этого изображения на смартфоне и телевизоре синхронизируются автоматически.

Этим методом можно подключить смартфон к телевизору для просмотра фильмов или роликов с YouTube, запуска игр, использования мобильных приложений. Однако у такого способа, как и у предыдущего, минус в том, что вы буквально будете привязаны к телевизору проводом. И длина его становится критичной, если вы, например, играете в мобильные игры на большом экране.

3. Соединение через Wi-Fi Direct

Куда удобнее беспроводное соединение смартфона и телефона. Для этого есть несколько способов и один из них - использование Wi-Fi Direct. Однако необходимо убедиться, что ваш телевизор поддерживает такой способ соединения.

«Если у вас есть Smart TV, вы сможете выводить картинку на большой экран без лишних проводов. Для этого ваш телевизор должен иметь стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала Miracast и подключаться к Wi-Fi. Этот протокол поддерживается только мобильными устройствами на базе Android», - пояснил РИА Новости Александр Романюк, глава мобильного подразделения Motorola в России.

Для того, чтобы установить соединение с телевизором по Wi-Fi, в настройках смартфона перейдите во вкладку «Сеть и интернет», найдите— «Настройки Wi-Fi», перейдите во вкладку «Дополнительно» и выберите Wi-Fi Direct. Затем уже в настройках телевизора необходимо выбрать функцию «Прямое подключение Wi-Fi», найти нужное устройство и подтвердить подключение.

При этом скорость такого соединения невысокая — фотографии и видео могут грузиться долго, предупреждает МТС Медиа.

4. Подключение через Miracast

Технология Miracast представляет собой улучшенную версию Wi-Fi Direct, поэтому у них схожий принцип установки. В современных телевизорах она может называться Screen Mirroring, SmartShare, AllShare, Screen Mirror, «Зеркало» или «Трансляция».

Для того, чтобы подключить смартфон, на телевизоре необходимо выбрать Miracast, а на телефоне в настройках нужно включить функцию «Беспроводной монитор». В списке обнаруженных устройств подключитесь к телевизору. Изображение появится на экране.

Если телевизор не оснащен технологией, заранее приобретите адаптер с поддержкой Miracast. Вставьте адаптер в HDMI-порт.

В настройках телевизора откройте HDMI и выберите тот, к которому подключен адаптер.

На экране отобразится QR-код. С помощью камеры смартфона отсканируйте его и подключитесь к телевизору.

5. Стандарт DLNA

DLNA — это набор стандартов, с помощью которых на совместимых устройствах возможна передача фотографий, музыки и фильмов. Такое соединение будет происходить через роутер и применимо только для телефонов с осью Android. Телевизор же, в свою очередь, должен поддерживать систему DLNA.

Для того, чтобы соединить два устройства, необходимо подключение кабеля с роутера раздачи сети Wi-Fi к телевизору. После этого нужно в настройки сети и убедиться, что соединение установлено.

Затем на телевизоре надо включить функцию DLNA, а на смартфоне открыть нужный файл, перейти в «Меню» и выбрать в качестве проигрывателя название телевизора.

6. Подключение через Airplay

Решения Airplay подходят исключительно для смартфонов Apple. Для них требуется приставка Apple TV, пояснил РИА Новости директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин.

Фирменная функция AirPlay обеспечивает передачу контента на Apple TV «по воздуху», позволяя, в том числе и смотреть видео или использовать телевизор для игр. Для того, чтобы соединить устройства, необходимо убедиться, что iPhone и Apple TV подключены к одной и той же сети. Затем на смартфоне откройте «Пункт управления» и нажмите кнопку «Повтор экрана». Выберите Apple TV из списка.