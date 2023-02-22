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1 час назад

"Многие останутся без работы": написанные нейросетью ChatGPT романы уже продаются в Сети

Ferra.ruиещё 1

На Amazon уже продается как минимум одна книга, написанная нейросетью (иллюстрации в ней также нарисованы ИИ). Мужчина за несколько часов создал 30-страничную иллюстрированную детскую книжку. Сколько таких книг продается на самом деле – вопрос открытый, но некоторые эксперты бьют тревогу.

Написанные нейросетью ChatGPT романы уже продаются в Сети
Фото: Ferra.ruFerra.ru

"Я могу представить, как люди делают из этого целую карьеру", - сказал автор книги.

Он использовал ChatGPT, введя ему примерно такой запрос "напишите историю о том, как отец учит своего сына финансовой грамотности". С января на своей книге он уже успел заработать около 100 долларов.

Вообще из-за возможностей языка ChatGPT и того, что многие авторы не сообщают, что использовали его, практически невозможно получить полную информацию о том, сколько электронных книг может быть написано ИИ.

"Это то, о чем нам действительно стоит беспокоиться: эти книги заполонят рынок, и многие авторы останутся без работы", - сказала Мэри Расенбергер, исполнительный директор писательской гильдии.

"Должна быть прозрачность со стороны авторов и платформ в отношении того, как создаются эти книги, иначе в итоге мы получим множество низкокачественных книг".

Наука и техника,Amazon,
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