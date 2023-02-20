Назван срок возвращения «Союза МС-22» на Землю

Поврежденный корабль "Союз МС-22" планируется вернуть на Землю в конце марта. Об этом сообщил в понедельник руководитель полета российского сегмента МКС, генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам России Владимир Соловьев.

Фото: NASA NASA

"В беспилотном режиме, что мы собираемся реализовать в конце марта, мы можем рассчитывать на успех возвращения этого "Союза", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Соловьева, возвращение корабля с поврежденной системой терморегулирования в пилотируемом режиме невозможно, потому что люди - очень активные источники тепла.