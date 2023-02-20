Биологи создали препарат против всех вариантов коронавируса

Команда биологов международного Биофизического общества сообщила о создании вещества longHR2_42, способного подавлять все варианты SARS-CoV-2. Для этого они использовали часть S-белка оболочки коронавируса. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале PNAS.

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«Молекулы S-белка в жизнеспособных частицах коронавируса состоят из двух частей, короткой и длинной, которые образуют комплекс, необходимый для проникновения вируса в клетки. Мы синтезировали аналог короткой молекулы, который проникает внутрь S-белка и мешает вирусу заражать клетки», – заявил профессор Стэнфордского университета Аксель Брунгер.

S-белок представляет собой шипообразный вырост на поверхности мембраны вируса, именно благодаря ему SARS-CoV-2 проникает в клетки человека и других млекопитающих. Именно поэтому большинство вакцин нацелены именно на S-белок вируса.

Новый препарат воздействует на гептадный потвор HR1HR2, эта часть белка играет критически важную роль в процессе проникновения вируса в человеческие клетки. Лекарство заставляет HR1HR2 соединиться с модифицированной учеными версией пептида HR2, которая подавляет размножение патогена в организме.

Кроме того, HR1HR2 почти не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2, благодаря чему воздействующие на нее препараты действуют на все штаммы патогена, в том числе на «омикрон».