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37 минут назад

PNAS: биологи создали препарат longHR2_42 против всех вариантов SARS-CoV-2

Газета.Ruиещё 1

Команда биологов международного Биофизического общества сообщила о создании вещества longHR2_42, способного подавлять все варианты SARS-CoV-2. Для этого они использовали часть S-белка оболочки коронавируса. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале PNAS.

Биологи создали препарат против всех вариантов коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Молекулы S-белка в жизнеспособных частицах коронавируса состоят из двух частей, короткой и длинной, которые образуют комплекс, необходимый для проникновения вируса в клетки. Мы синтезировали аналог короткой молекулы, который проникает внутрь S-белка и мешает вирусу заражать клетки», – заявил профессор Стэнфордского университета Аксель Брунгер.

S-белок представляет собой шипообразный вырост на поверхности мембраны вируса, именно благодаря ему SARS-CoV-2 проникает в клетки человека и других млекопитающих. Именно поэтому большинство вакцин нацелены именно на S-белок вируса.

Новый препарат воздействует на гептадный потвор HR1HR2, эта часть белка играет критически важную роль в процессе проникновения вируса в человеческие клетки. Лекарство заставляет HR1HR2 соединиться с модифицированной учеными версией пептида HR2, которая подавляет размножение патогена в организме.

Кроме того, HR1HR2 почти не меняется по мере эволюции SARS-CoV-2, благодаря чему воздействующие на нее препараты действуют на все штаммы патогена, в том числе на «омикрон».

Сейчас ученые проводят эксперименты с мышами, инфицированными SARS-CoV-2. В будущем предполагается применения препарата ингаляционным методом. Это позволит предотвратить тяжелые респираторные симптомы.

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