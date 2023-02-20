В Windows 11 обнаружили новую "Галерею" и "Проводник"

В Windows 11 в ближайшем будущем может появиться новая «Галерея» и новый «Проводник». Об этом сообщает портал Tom's Hardware.
Новинки были обнаружены в версии Windows 11 (сборка 25300) для разработчиков. На скриншотах от Tom's Hardware можно увидеть более современный дизайн галереи изображений, а также поиск по различным параметрам, встроенный непосредственно в окно программы. Разработчик Albacore, обнаруживший обновление, утверждает, что новая галерея основана на расширяемом языке разметки XAML за счет включения нового проводника на основе WASDK.
«Не такая яркая как Phodeo, но я бы сказал, что попытка засчитана», — заявил Albacore.
Phodeo — трехмерное приложение для просмотра медиа-контента от Microsoft, которое осталось на стадии концепта и так и не было реализовано ни в одной из версий Windows.
Когда обновленные программы станут доступны широкому кругу пользователей Windows 11, пока не сообщается.
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