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45 минут назад

В Южной Корее в 2028 году планируют ввести в эксплуатацию сеть 6G

ТАСС

Власти Южной Кореи планируют запустить сеть шестого поколения мобильной связи (6G) в 2028 году - на два года раньше запланированного срока. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

В Южной Корее в 2028 году планируют ввести в эксплуатацию сеть 6G
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, этому способствуют укрепление устойчивости цепочек поставок и внедрение инновационного программного обеспечения. Нововведение позволит, как подчеркнули в ведомстве, сохранить лидирующие позиции страны в мировой конкуренции за будущую сетевую инфраструктуру.

Согласно информации немецкой аналитической компании IPlytics, Южная Корея обладает наибольшим числом патентов в развитии сетей 5G, опережая компании из США и Европы, которые были ведущими в разработке сетей предыдущего поколения.

Перспективная программа южнокорейского правительства направлена на стимулирование отечественных компаний производить оборудование для сетей 6G и разрабатывать технологии открытого стандарта Open RAN (Radio Access Network, Открытые сети радиодоступа). Концепция Open RAN заключается в создании нового семейства открытых стандартов, что позволит операторам связи отказаться от сотрудничества исключительно с ведущими поставщиками оборудования, такими как, в частности, Ericsson и Nokia, и налаживать партнерство с более мелкими игроками на мировом рынке.

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