К астероиду Апофис направят космический корабль

Ученые намерены собрать образцы пород с поверхности астероида Апофис, который приблизится к Земле в 2029 году. Этот небесный объект считался опасным – вероятность его столкновения с нашей планетой оценивали в 3%. Однако последующие исследования показали, что в ближайшие сто лет космическая скала не врежется в Землю, сообщает Phys.org.

Фото: NASA NASA

Тем не менее, Апофис продолжает привлекать большое внимание научного сообщества. Расчеты показали, что 13 апреля 2029 года астероид шириной в три футбольных поля подлетит к Земле ближе, чем любой другой объект такого размера за всю историю наблюдений. Апофис пройдет примерно в 31 тыс. км над поверхностью планеты – это одна десятая расстояния между Землей и Луной.

Астероид будет виден невооруженным глазом из некоторых районов Европы и Африки. Для наблюдателей он будет выглядеть как яркая звезда, пересекающая небо.

Такое сближение, которое происходит раз в несколько тысяч лет, дает ученым беспрецедентную возможность для исследований. Они планируют использовать космический корабль OSIRIS-REx, который везет на Землю образцы астероида Бенну. Вскоре после 13 апреля аппарат, который к тому времени переименуют в OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis EXplorer), направится к космическому объекту и сблизится с ним достаточно, чтобы взять пробы пород. Также будут вестись наблюдения с помощью наземных телескопов.

Известно, что Апофис состоит из никеля, железа и силиката. Это «реликвия» самых ранних времен существования Солнечной системы. Он возник из облака газа и пыли примерно 4,6 млрд лет назад. Анализ его точного состава поможет лучше понять историю Солнечной системы. Знание внутреннего распределения массы астероида пригодится, если возникнет необходимость сбить его с опасной для Земли траектории.