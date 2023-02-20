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29 минут назад

Марк Цукерберг объявил о введении платной верификации в соцсетях

Газета.Ru

Марк Цукерберг анонсировал запуск платной верификации аккаунтов в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает портал Business Insider.

Цукерберг объявил о введении платной верификации в соцсетях
Фото: Газета.ruГазета.ru

Новый сервис получит название Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Verified. Его пользователи будут отмечены значками верификации. За $11,99 в веб-версии и $14,99 в версии для iOS клиент получит специальную галочку, дополнительную защиту аккаунта от появления фейковых учетных записей «самозванцев» и прямой доступ к службе поддержки.

«Эта новая функция призвана повысить безопасность всех наших сервисов, а также уровень подлинности аккаунтов», — заявил Цукерберг.

Известно, что Meta Verified будет запущен в Австралии и Новой Зеландии уже на текущей неделе. В дальнейшем география сервиса будет расширена и на другие страны мира.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что с 20 марта 2023 года двухфакторная авторизация (2FA) по SMS в Twitter станет доступна только пользователям платной подписки Twitter Blue. Остальные методы 2FA, например, при помощи физического ключа безопасности, останутся бесплатными.

Наука и техника,Марк Цукерберг,
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