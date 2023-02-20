Apple ужесточит правила скачивания бета-версий iOS для разработчиков

Начиная с бета-версии iOS 16.4, в iPhone появилось новое меню «Бета-обновления» в «Настройках». Это меню позволяет участникам Apple Developer Program активировать бета-версии iOS для разработчиков. Однако Apple не хочет, чтобы так поступал абы кто.

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Меню появится только в том случае, если на iPhone пользователя выполнен вход в тот же Apple ID, который он использовал для регистрации в программе Apple для разработчиков. Компания заявляет, что в будущих выпусках iOS это меню будет единственным способом включить бета-версии для разработчиков.