В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
51 минуту назад

Apple пытается запретить пользователям iPhone бесплатно получать бета-версию iOS 17 для разработчиков

Ferra.ruиещё 1

Начиная с бета-версии iOS 16.4, в iPhone появилось новое меню «Бета-обновления» в «Настройках». Это меню позволяет участникам Apple Developer Program активировать бета-версии iOS для разработчиков. Однако Apple не хочет, чтобы так поступал абы кто.

Apple ужесточит правила скачивания бета-версий iOS для разработчиков
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Меню появится только в том случае, если на iPhone пользователя выполнен вход в тот же Apple ID, который он использовал для регистрации в программе Apple для разработчиков. Компания заявляет, что в будущих выпусках iOS это меню будет единственным способом включить бета-версии для разработчиков.

Это изменение не позволит пользователям iPhone, не зарегистрированным в специальной программе Apple, бесплатно установить бета-версию iOS 17 для разработчиков, когда она будет выпущена на WWDC в июне. До сих пор любой мог легко бесплатно установить такие бета-версии.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий