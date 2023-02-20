Ученые наблюдают быстрое звездообразование в области Лебедь Х

Газовые облака в области звездообразования Лебедь X состоят из плотного ядра из молекулярного водорода (H2) и атомной оболочки. Эти ансамбли облаков динамически взаимодействуют друг с другом, чтобы быстро формировать новые звезды. Это результат наблюдений, проведенных международной группой во главе с учеными из Института астрофизики Кельнского университета и Мэрилендского университета.
До сих пор было неясно, как именно разворачивается этот процесс. Область Лебедь X представляет собой огромное светящееся облако газа и пыли, находящееся примерно в 5000 световых лет от Земли. Используя наблюдения спектральных линий ионизированного углерода (CII), ученые показали, что облака формировались в течение нескольких миллионов лет, что по астрономическим меркам является быстрым процессом.
Наблюдения были проведены в рамках международного проекта, возглавляемого доктором Николой Шнайдер из Кельнского университета и профессором Александром Тиленсом из Университета Мэриленда. В исследовании использовались данные программы FEEDBACK летающей обсерватории SOFIA. Новые результаты меняют прежние представления о том, что этот специфический процесс звездообразования является квазистатичным и довольно медленным. Наблюдаемый сейчас динамический процесс формирования также объяснил бы образование особенно массивных звезд.
Сравнивая распределение ионизированного углерода, молекулярного монооксида углерода и атомарного водорода, команда обнаружила, что оболочки межзвездных газовых облаков состоят из водорода и сталкиваются друг с другом со скоростью до двадцати километров в секунду.
«Эта высокая скорость сжимает газ в более плотные молекулярные области, где формируются новые, в основном массивные звезды. Нам нужны были наблюдения CII, чтобы обнаружить этот в остальном «темный» газ», – сказал доктор Шнайдер.
Наблюдения впервые показывают слабое излучение CII с периферии облаков, которое ранее невозможно было наблюдать. Только SOFIA и ее чувствительные приборы были способны обнаружить это излучение.
SOFIA эксплуатировалась НАСА и Немецким аэрокосмическим центром (DLR) до сентября 2022 года. Обсерватория состояла из переоборудованного Boeing 747 со встроенным 2,7-метровым телескопом. SOFIA наблюдала за небом из стратосферы (выше 13 километров) и охватила инфракрасную область электромагнитного спектра, находящуюся как раз за пределами того, что может видеть человек.
Несмотря на то, что SOFIA больше не работает, собранные на данный момент данные необходимы для фундаментальных астрономических исследований, поскольку больше не существует прибора, который подробно отображал бы небо в этом диапазоне длин волн.