Ученые наблюдают быстрое звездообразование в области Лебедь Х

Газовые облака в области звездообразования Лебедь X состоят из плотного ядра из молекулярного водорода (H2) и атомной оболочки. Эти ансамбли облаков динамически взаимодействуют друг с другом, чтобы быстро формировать новые звезды. Это результат наблюдений, проведенных международной группой во главе с учеными из Института астрофизики Кельнского университета и Мэрилендского университета.

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До сих пор было неясно, как именно разворачивается этот процесс. Область Лебедь X представляет собой огромное светящееся облако газа и пыли, находящееся примерно в 5000 световых лет от Земли. Используя наблюдения спектральных линий ионизированного углерода (CII), ученые показали, что облака формировались в течение нескольких миллионов лет, что по астрономическим меркам является быстрым процессом.

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Наблюдения были проведены в рамках международного проекта, возглавляемого доктором Николой Шнайдер из Кельнского университета и профессором Александром Тиленсом из Университета Мэриленда. В исследовании использовались данные программы FEEDBACK летающей обсерватории SOFIA. Новые результаты меняют прежние представления о том, что этот специфический процесс звездообразования является квазистатичным и довольно медленным. Наблюдаемый сейчас динамический процесс формирования также объяснил бы образование особенно массивных звезд.

Сравнивая распределение ионизированного углерода, молекулярного монооксида углерода и атомарного водорода, команда обнаружила, что оболочки межзвездных газовых облаков состоят из водорода и сталкиваются друг с другом со скоростью до двадцати километров в секунду.

«Эта высокая скорость сжимает газ в более плотные молекулярные области, где формируются новые, в основном массивные звезды. Нам нужны были наблюдения CII, чтобы обнаружить этот в остальном «темный» газ», – сказал доктор Шнайдер.

Наблюдения впервые показывают слабое излучение CII с периферии облаков, которое ранее невозможно было наблюдать. Только SOFIA и ее чувствительные приборы были способны обнаружить это излучение.

SOFIA эксплуатировалась НАСА и Немецким аэрокосмическим центром (DLR) до сентября 2022 года. Обсерватория состояла из переоборудованного Boeing 747 со встроенным 2,7-метровым телескопом. SOFIA наблюдала за небом из стратосферы (выше 13 километров) и охватила инфракрасную область электромагнитного спектра, находящуюся как раз за пределами того, что может видеть человек.