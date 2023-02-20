Раскрыты сроки возвращения аварийного «Союза МС-22» на Землю

Аварийный пилотируемый корабль «Союз МС-22», в настоящее время пристыкованный к российскому сегменту Международной космической станции (МКС), вернется на Землю в конце марта. Сроки возвращения корабля на Землю в эфире телеканала «Россия 24» раскрыл генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев, передает ТАСС