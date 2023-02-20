У мышей нашли отвечающие за агрессию зеркальные нейроны

Ученые Стэнфордского университета обнаружили в мышах зеркальные нейроны, которые находятся в части мозга, являющейся «центром ярости», и активизируются во время драки или при наблюдении за дракой. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

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Предыдущая работа ученых показала, что агрессия у самцов мышей связана со скоплением клеток мозга в части вентромедиального гипоталамуса. Эти нейроны могли активировать агрессию, но также оказались чувствительными к социализации — мыши, содержавшиеся вместе с сородичами, были менее агрессивны.

Используя точные методы визуализации, исследователи зафиксировали активность в центре ярости самцов мышей, участвующих в драке, и тех животных, которые оказались свидетелями драки. Обнаружение зеркальных нейронов у мышей стало неожиданностью, поскольку ранее эти клетки обнаруживались в коре головного мозга приматов.

Кроме того, зеркальные нейроны, связанные с агрессией, активировались у наблюдателей лишь при виде драки, тогда как у дерущихся мышей они активировались запахом феромонов. Зеркальные нейроны срабатывали только в те моменты, когда наблюдатель был обращен лицом к бойцам, а не когда он смотрел в другую сторону. Когда исследователи выключили свет, зеркальные нейроны наблюдателей совершенно не реагировали на шум по соседству. Также аналогичный феномен наблюдался у мышей, которые никогда до этого не наблюдали драку и не проявляли агрессию.