Ученые выяснили, как пребывание в космосе меняет работу мозга

Ученые из Льежского университета в Бельгии установили, что организация работы мозга меняется после шестимесячного пребывания в космосе. Согласно опубликованному в журнале Communications Biology исследованию, таким образом мозг адаптируется к жизни в условиях невесомости.

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Авторы использовали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга 14 астронавтов до и после их полета в космос. Во время МРТ астронавты не выполняли никаких заданий, благодаря чему исследователи смогли зафиксировать работу мозга в состоянии покоя.