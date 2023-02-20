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25 минут назад

Ученые выяснили, как космические путешествия меняют работу мозга

Газета.Ru

Ученые из Льежского университета в Бельгии установили, что организация работы мозга меняется после шестимесячного пребывания в космосе. Согласно опубликованному в журнале Communications Biology исследованию, таким образом мозг адаптируется к жизни в условиях невесомости.

Ученые выяснили, как пребывание в космосе меняет работу мозга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Авторы использовали данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга 14 астронавтов до и после их полета в космос. Во время МРТ астронавты не выполняли никаких заданий, благодаря чему исследователи смогли зафиксировать работу мозга в состоянии покоя.

Так, изменения были зафиксированы в структурной коннективности головного мозга. Она характеризует анатомическую (синаптическую) связь между участками головного мозга посредством проводящих путей. Коннективность изменилась в тех областях мозга, которые поддерживают интеграцию различных типов информации. Изменения могут говорить об улучшении способности к обучению и адаптации к жизни в невесомости, объяснили исследователи.

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