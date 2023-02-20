Метеорит упал на балкон жилого дома в Италии

Жители древнего «каменного города» Матера в Италии стали свидетелями необычного явления. На балкон одного из жилых домов упал метеорит, сообщает The Guardian.

Фото: Mir24.tv Mir24.tv

Космический объект, который двигался со скоростью более 300 километров в час, заметили в небе над регионами Апулия и Базиликата 14 февраля. Его назвали «Огненный шар святого Валентина».

Несколько дней спустя выяснилось, что осколки метеорита упали на балкон семьи Лозиньоре. Члены семейства рассказали, что слышали громкий хлопок. Поскольку день был очень ветреным, они решили, что его издала упавшая ветка дерева.

Но затем братья Джанфранко и Пино, отправившись проверить солнечные панели, обнаружили поврежденную панель и плитку, а также разбросанные по балкону серые «осколки».

О находке сообщили специалистам. На данный момент они собрали около 70 граммов космической породы. Эксперты отметили, что на Землю падает много метеоритов, однако почти все они оказываются загрязнены частицами земных веществ. Метеорит из Матеры упал на чистую поверхность и находится почти в том же виде, что и во время пребывания в космосе.

Это второй за последние годы случай падения метеорита в Италии. В январе 2020 года обломки космического объекта были найдены недалеко от Модены в Эмилии-Романье.