Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22»

Орбиту Международной космической станции (МКС) подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».
Маневр провели при помощи двигателей космического грузовика «Прогресс МС-22», который пристыкован к российскому служебному модулю «Звезда». Их включили в 7:20 мск, установки проработали почти 16 минут. По предварительной информации, после выполнения маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км. Сейчас она составляет 418,9 км.
Напомним, что 15 декабря на «Союзе МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования после попадания микрометеорита в радиатор. Экипаж корабля, россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, решили вернуть на следующем корабле, который 24 февраля отправится к станции в беспилотном режиме. Неисправный аппарат вернут на землю после прибытию на станцию нового.