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37 минут назад

Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22»

Никита Бородкин

Орбиту Международной космической станции (МКС) подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

Маневр провели при помощи двигателей космического грузовика «Прогресс МС-22», который пристыкован к российскому служебному модулю «Звезда». Их включили в 7:20 мск, установки проработали почти 16 минут. По предварительной информации, после выполнения маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км. Сейчас она составляет 418,9 км.

«Роскосмос» отложил сведение с орбиты «Прогресса МС-21»

Напомним, что 15 декабря на «Союзе МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования после попадания микрометеорита в радиатор. Экипаж корабля, россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио, решили вернуть на следующем корабле, который 24 февраля отправится к станции в беспилотном режиме. Неисправный аппарат вернут на землю после прибытию на станцию нового.

Наука и техника,Видео,Фрэнк Рубио,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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