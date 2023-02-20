Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22»

Орбиту Международной космической станции (МКС) подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22» с неисправной системой охлаждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос».

Маневр провели при помощи двигателей космического грузовика «Прогресс МС-22», который пристыкован к российскому служебному модулю «Звезда». Их включили в 7:20 мск, установки проработали почти 16 минут. По предварительной информации, после выполнения маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,2 км. Сейчас она составляет 418,9 км.