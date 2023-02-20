Американец смог обмануть компьютер и обыграть его в игре го

Человек смог обыграть искусственный интеллект (ИИ) в настольной игре го. Об этом сообщает портал Ars Technica.

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Победителем стал игрок-любитель из США Келлин Пелрин. Он смог выиграть у машины, воспользовавшись недостатком системы, который ранее обнаружил другой компьютер. При этом в прямом противостоянии с ИИ он одержал победу в 14 из 15 игр без какой-либо помощи извне.

По словам Пелрина, выигрышная стратегия «не самая тривиальная, но и не суперсложная» и подойдет любому игроку среднего уровня. Она включает в себя создание большой «петли» из камней, чтобы окружить группу камней противника, при этом отвлекая искусственный интеллект ходами в другой части доски.