Американец смог обмануть компьютер и обыграть его в игре го

Человек смог обыграть искусственный интеллект (ИИ) в настольной игре го. Об этом сообщает портал Ars Technica.
Победителем стал игрок-любитель из США Келлин Пелрин. Он смог выиграть у машины, воспользовавшись недостатком системы, который ранее обнаружил другой компьютер. При этом в прямом противостоянии с ИИ он одержал победу в 14 из 15 игр без какой-либо помощи извне.
По словам Пелрина, выигрышная стратегия «не самая тривиальная, но и не суперсложная» и подойдет любому игроку среднего уровня. Она включает в себя создание большой «петли» из камней, чтобы окружить группу камней противника, при этом отвлекая искусственный интеллект ходами в другой части доски.
В 2016 году искусственный интеллект AlphaGo, созданный компанией DeepMind, выиграл у мирового чемпиона в го Ли Седоля. Три года спустя Седоль завершил карьеру — он заявил, что «ИИ невозможно победить». Теперь же эксперты говорят о том, что машинам слишком рано приписали сверхчеловеческий интеллект, если их все еще можно обмануть.