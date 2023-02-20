Microsoft встроит рекламу в ответы своего поисковика Bing

Microsoft обсуждает с рекламными агентствами планы по использованию обновлённой поисковой системы Bing для продажи рекламы. Компания начнёт размещать такие материалы прямо в ответы ИИ-бота (на основе искусственного интеллекта) ChatGPT, интегрированного в поисковик, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Сейчас Microsoft уже тестирует рекламу в Bing, однако кроме баннеров на странице коммерческие материалы будут появляться в ответах чат-бота. Например, на запрос пользователя о лучших отелях в регионе поисковик покажет ему рекламу гостиниц.

Журналист агентства уже увидел подобное размещение: он спросил у Bing, сколько стоят автомобильные воздушные фильтры, а поисковая система предложила рекламу фильтров от онлайн-магазина автозапчастей Parts Geek.

По данным Reuters, обновлённый поисковик сможет принести Microsoft большой рекламный доход. Сейчас доля Microsoft Edge, использующего Bing по умолчанию, составляет менее 5%, приводит агентство данные StatCounter.