Россиянам рассказали, как уничтожить свой цифровой след в интернете

Чтобы минимизировать проявление своего цифрового следа в интернете, то есть тех данных, которые пользователь оставляет после себя в сети, рекомендуется уменьшить количество источников, где упоминается ваше имя и фамилия. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.

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«Обнаружить их можно с помощью поисковиков. Для этого напишите в поисковой строке ваше имя и фамилию в различных вариациях. Просмотр результатов поиска покажет, где и что о вас пишут», — пояснил Арбузов.

Кроме того, стоит удалить учетные записи в социальных сетях и сайтах, которыми вы больше не пользуетесь, а также отписаться от рассылок по электронной почте.