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43 минуты назад

Россиянам рассказали, как уничтожить свой цифровой след в интернете

Газета.Ru

Чтобы минимизировать проявление своего цифрового следа в интернете, то есть тех данных, которые пользователь оставляет после себя в сети, рекомендуется уменьшить количество источников, где упоминается ваше имя и фамилия. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов.

Россиянам рассказали, как уничтожить свой цифровой след в интернете
Фото: PexelsPexels

«Обнаружить их можно с помощью поисковиков. Для этого напишите в поисковой строке ваше имя и фамилию в различных вариациях. Просмотр результатов поиска покажет, где и что о вас пишут», — пояснил Арбузов.

Кроме того, стоит удалить учетные записи в социальных сетях и сайтах, которыми вы больше не пользуетесь, а также отписаться от рассылок по электронной почте.

Не лишним будет периодически «чистить» файлы cookies, а также отказаться от использования сайтов, на которых отсутствует поддержка сертификата безопасности — адреса таких страниц начинаются с http://, а не с https://, заключил эксперт.

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