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31 минуту назад

ChatGPT прошел тесты на модель психического состояния человека

Lenta.ru

Майкл Косинки (Michal Kosinski), вычислительный психолог из Стэнфордского университета, допустил, что чат-бот ChatGPT AI, разработанный Open AI, способен создать модель психического состояния человека на уровне 9-летнего ребенка. Результаты исследования опубликованы в репозитории arXiv.

ChatGPT прошел тесты на модель психического состояния человека
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Моделью психического состояния человека (Theory of Mind) называется способность понимать и описывать то, о чем думает другой человек, на основе доступной информации. Предыдущие исследования показали, что такие способности появляются и развиваются в детстве и во взрослой жизни. Изучение модели привело к разработке тестов для определения их наличия и измерения.

Косински протестировал версию ChatGPT, выпущенную до 2022 года, и обнаружил, что она не способна пройти тесты на модель психического состояния. Затем он протестировал версию GPT-3 (davinci-002), вышедшую вскоре после этого, и обнаружил, что она может решить 70 процентов тестов, что примерно эквивалентно 7-летнему ребенку. Затем, в ноябре прошлого года, он протестировал последнюю версию davinci-003 и обнаружил, что она способна решать 93 процента задач, что примерно эквивалентно 9-летнему ребенку.

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