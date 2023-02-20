ChatGPT прошел тесты на модель психического состояния человека

Моделью психического состояния человека (Theory of Mind) называется способность понимать и описывать то, о чем думает другой человек, на основе доступной информации. Предыдущие исследования показали, что такие способности появляются и развиваются в детстве и во взрослой жизни. Изучение модели привело к разработке тестов для определения их наличия и измерения.

Косински протестировал версию ChatGPT, выпущенную до 2022 года, и обнаружил, что она не способна пройти тесты на модель психического состояния. Затем он протестировал версию GPT-3 (davinci-002), вышедшую вскоре после этого, и обнаружил, что она может решить 70 процентов тестов, что примерно эквивалентно 7-летнему ребенку. Затем, в ноябре прошлого года, он протестировал последнюю версию davinci-003 и обнаружил, что она способна решать 93 процента задач, что примерно эквивалентно 9-летнему ребенку.