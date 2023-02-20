Россияне бросились скупать виртуальные номера

Спрос на услугу по оформлению виртуальных номеров резко увеличился после того, как Россию покинули зарубежные сервисы, сообщают «Ведомости».

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Благодаря этим номерам можно проходить регистрацию по смс. Согласно статистике «Яндекса», во втором полугодии прошлого года число поисковых запросов по ключевым словам «виртуальный номер» возросло в 1,5 раза в сравнении с таким же периодом предыдущего года.

Данная тенденция была подтверждена представителями сервиса смс-активаций Grizzly SMS и облачной телефонии Novofon.com. Арендовать номер мобильного оператора в другой стране на несколько минут или часов дают возможность специальные сервисы.

По данным сервиса «Яндекс.Вордстат», во втором полугодии 2022 года число пользовательских запросов по фразе «виртуальный номер» увеличилось до 1,1 млн против 690 000 во второй половине 2021-го. Резкий рост спроса на услугу был зафиксирован уже в марте.