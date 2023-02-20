«Лаборатория Касперского» вышла на рынок контейнерного ПО

Работающая в сфере кибербезопасности "Лаборатория Касперского" приобрела 49%-ную долю разработчика платформы для защиты контейнерных приложений Ximi Pro. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Контейнерные приложения - это приложения, которые могут запускаться автономно от основной операционной системы благодаря тому, что программа упакована в специальную оболочку или "контейнер" - среду, которая необходима для ее работы.

"Лаборатория Касперского" приобрела долю в 49% в Ximi Pro, дочернем предприятии Ximi Lab. Эта компания разрабатывает решение Tron для обеспечения всесторонней безопасности контейнерных приложений", - сообщили в пресс-службе.

В рамках сделки "Лаборатория Касперского" разработает новый продукт для защиты контейнерных инфраструктур, отметили в пресс-службе. Пилотирование нового продукта начнется со второго квартала 2023, а старт коммерческих продаж запланирован на третий квартал этого же года.