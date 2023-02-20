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38 минут назад

Ученые хотят добраться до центра Земли в поисках начала жизни

РИА "ФедералПресс"

Ученые решили пробурить скважину в Атлантическом океане в поисках истоков жизни. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя экспедиции, геолога Питера Блюма.

Ученые хотят добраться до центра Земли для поиска начала жизни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Скважина находится в Атлантическом океане, ее пробурили около 20 лет назад. Ученые хотят углубить ее, чтобы выяснить, могло ли смешение минералов и морской воды привести к зарождению жизни», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле экспедиция ученых отправится на место. В состав группы войдут геологи, микробиологи и другие ученые. Чтобы углубить скважину, специалисты спустят на дно океана буровые инструменты. Их погрузят на глубину около 1645 м.

Ученые собираются взять образцы с данной глубины, чтобы узнать, могло ли смешение морской воды и минералов спровоцировать зарождение жизни на Земле и на других планетах, пишет издание.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что ученые вернули к жизни семь вирусов, извлеченных из сибирской вечной мерзлоты.

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