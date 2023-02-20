Ученые хотят добраться до центра Земли для поиска начала жизни

Ученые решили пробурить скважину в Атлантическом океане в поисках истоков жизни. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на руководителя экспедиции, геолога Питера Блюма.

«Скважина находится в Атлантическом океане, ее пробурили около 20 лет назад. Ученые хотят углубить ее, чтобы выяснить, могло ли смешение минералов и морской воды привести к зарождению жизни», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле экспедиция ученых отправится на место. В состав группы войдут геологи, микробиологи и другие ученые. Чтобы углубить скважину, специалисты спустят на дно океана буровые инструменты. Их погрузят на глубину около 1645 м.

Ученые собираются взять образцы с данной глубины, чтобы узнать, могло ли смешение морской воды и минералов спровоцировать зарождение жизни на Земле и на других планетах, пишет издание.