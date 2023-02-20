Орбиту МКС подготовили к возвращению корабля «Союз МС-22»

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована, чтобы сформировать баллистические условия для посадки корабля "Союз МС-22". Об этом сообщили в понедельник в Роскосмосе.

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"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения приземления беспилотного корабля "Союз МС-22", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 418,9 км над поверхностью Земли. Маневр выполнили при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-22". Они были включены в 07:20 мск и проработали 958 секунд.

В госкорпорации напомнили, что приземление корабля планируется в марте этого года.