В рунете резко выросло число пиратских сайтов — только за первые 10 дней февраля количество регистраций доменов по темам разных фильмов и сериалов увеличилось на 64% по сравнению с тем же периодом января, пишут «Известия» со ссылкой на данные Angara Security.

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«Согласно нашим данным, подавляющее большинство вновь созданных сайтов принадлежит пиратам», — рассказала изданию эксперт отдела систем мониторинга и реагирования Angara Security Виктория Варламова.

Она отметила, что нелегальные дистрибьюторы следят за повесткой и пользуются ей в своих целях.

Опрошенные изданием эксперты связывают бурный рост таких сайтов с сообщениями о том, что у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные права на показ ряда западных картин. Так, на «Кинопоиске» доступны только до 28 февраля «Звездные войны», «Король Лев» и «Люди X».