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37 минут назад

Число пиратских сайтов выросло на 64% в начале февраля

Sostav.ruиещё 4

В рунете резко выросло число пиратских сайтов — только за первые 10 дней февраля количество регистраций доменов по темам разных фильмов и сериалов увеличилось на 64% по сравнению с тем же периодом января, пишут «Известия» со ссылкой на данные Angara Security.

В рунете резко выросло число пиратских сайтов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласно нашим данным, подавляющее большинство вновь созданных сайтов принадлежит пиратам», — рассказала изданию эксперт отдела систем мониторинга и реагирования Angara Security Виктория Варламова.

Она отметила, что нелегальные дистрибьюторы следят за повесткой и пользуются ей в своих целях.

Опрошенные изданием эксперты связывают бурный рост таких сайтов с сообщениями о том, что у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные права на показ ряда западных картин. Так, на «Кинопоиске» доступны только до 28 февраля «Звездные войны», «Король Лев» и «Люди X».

С марта нельзя будет посмотреть также: комедию «Один дома», боевики «Крепкий орешек» и «День независимости», «Титаник», «Чужой», ленты киностудии Marvel, в том числе «Фантастическая четверка», «Тор», «Железный человек» и «Мстители».

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