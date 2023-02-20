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41 минуту назад

На задворках прогресса: в Google Pixel 7 обнаружили неполноценную работу 5G

Ferra.ru

Оба флагмана Google — Pixel 7 и Pixel 7 Pro — поддерживают связь 5G. Но, как оказалось, эта поддержка неполноценная.

В Google Pixel 7 обнаружили неполноценную работу 5G
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всё дело в том, что на данный момент существует уже не одно поколение 5G. И если тот же Samsung Galaxy S23 поддерживает новейший её релиз — Release 16, то актуальные флагманы Google — нет.

Причиной этого является использование чипа Exynos 5300 5G вместо решений от Qualcomm. Таким образом, топовые смартфоны Pixel могут предложить лишь поддержку Release 15, представленного ещё в 2018 году.

Ожидается, что поддержка Release 16 может быть добавлена в линейку Pixel 7 позже в этом году или может появиться только в предстоящей серии Pixel 8. Её запуск ожидается уже в октябре 2023 года.

Наука и техника,Qualcomm,Google,
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